Охарактеризуйте Нефёда из рассказа "Лапти" ПОЖАЛУЙСТА ПРЕДЛОЖЕНИЕМ , А НЕ НАБОРОМ СЛОВ ЗАРАНЕЕ ОГРОМНОЕ СПАСИБО!!!!

Гость: Гость:

Образ Нефёда. Нефёд — главный герой рассказа —- отправляется в путь, никого не спрашивая, так как «душа желает», а противиться желанию души ребёнка персонаж не в силах, и никакая ненастная погода его не пугает. Герой в данный момент не задумывается о себе, его интересует только судьба ребёнка. Нефёда мертвым нашли на следующий день у дороги новосельские мужики, и именно эта находка спасла им жизнь. . Бескорыстность поступка Нефёда очевидна.