Охарактеризуйте Нефёда из рассказа "Лапти" ПОЖАЛУЙСТА ПРЕДЛОЖЕНИЕМ , А НЕ НАБОРОМ СЛОВ ЗАРАНЕЕ ОГРОМНОЕ СПАСИБО!!!!

Литература
Охарактеризуйте Нефёда из рассказа "Лапти" ПОЖАЛУЙСТА ПРЕДЛОЖЕНИЕМ , А НЕ НАБОРОМ СЛОВ ЗАРАНЕЕ ОГРОМНОЕ СПАСИБО!!!!
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Автор: Гость
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Гость:
Образ Нефёда.  Нефёд — главный герой рассказа —- отправляется в путь, никого не спрашивая, так как «душа желает», а противиться желанию души ребёнка персонаж не в силах, и никакая ненастная погода его не пугает. Герой в данный момент не задумывается о себе, его интересует только судьба ребёнка. Нефёда мертвым нашли на следующий день у дороги новосельские мужики, и именно эта находка спасла им жизнь. . Бескорыстность поступка Нефёда очевидна.
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