Охарактеризуйте Нефёда из рассказа "Лапти" ПОЖАЛУЙСТА ПРЕДЛОЖЕНИЕМ , А НЕ НАБОРОМ СЛОВ ЗАРАНЕЕ ОГРОМНОЕ СПАСИБО!!!!
Литература
Охарактеризуйте Нефёда из рассказа "Лапти" ПОЖАЛУЙСТА ПРЕДЛОЖЕНИЕМ , А НЕ НАБОРОМ СЛОВ ЗАРАНЕЕ ОГРОМНОЕ СПАСИБО!!!!
Ответ(ы):
Гость:
Образ Нефёда. Нефёд — главный герой рассказа —- отправляется в путь, никого не спрашивая, так как «душа желает», а противиться желанию души ребёнка персонаж не в силах, и никакая ненастная погода его не пугает. Герой в данный момент не задумывается о себе, его интересует только судьба ребёнка. Нефёда мертвым нашли на следующий день у дороги новосельские мужики, и именно эта находка спасла им жизнь. . Бескорыстность поступка Нефёда очевидна.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Обществознание
Математика
Математика
Из 16 кг свежих груш сушёных можно получить на 12 кг меньше. Сколько килограммов суш??ных груш можно получить? Помогите пожалуйста как это задачу п...
Математика