Характерной чертой для пауков не является: а)паутиные бородавки б)облигатные хищники в)фасеточное зрение г)наличие хелицер и педипальп
Биология
Характерной чертой для пауков не является: а)паутиные бородавки б)облигатные хищники в)фасеточное зрение г)наличие хелицер и педипальп
Ответ(ы):
Гость:
Б) не является, т.к. облигатные хищники - это те, которые едят особей своих размеров
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