Какое море именовалось Русским во времена киевской Руси? 1 каспийское 2 Черное 3 Азовское 4 Балтийское
Окружающий мир
Какое море именовалось Русским во времена киевской Руси? 1 каспийское 2 Черное 3 Азовское 4 Балтийское
Ответ(ы):
Гость:
Море именовалось Русским Азовское
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Геометрия
В треугольнике DBC проведена биссектриса DK.оПРЕДЕЛИТЕ УГЛЫ ТРЕУГОЛЬНИКА dbc, ЕСЛИ УГОЛ CDK=37(градусов),угол DKC=105(градусов).помогите срочно...з...
Английский язык
Русский язык