Какое море именовалось Русским во времена киевской Руси? 1 каспийское 2 Черное 3 Азовское 4 Балтийское

Окружающий мир
Какое море именовалось Русским во времена киевской Руси? 1 каспийское 2 Черное 3 Азовское 4 Балтийское
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Гость:
Море именовалось Русским   Азовское
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