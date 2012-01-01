Составить по карте рассказ в тетради по теме : "Русь и Золотая Орда". Карта если, что обычная. Типо как золотая орда нападала и всё такое.

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К началу XV в. на политической карте Руси место более десятка самостоятельных земель заняла структура, в которой было да основных звена -- Великое княжество Литовское (с территориальным ядром в этнической Литве, но включившее в свой состав несколько русских земель — Киевскую, большую часть Черниговской, Смоленскую, Волынскую, Полоцкую, Пинскую) и Великое княжество Московское. Помимо них, продолжали существовать Рязанская, Новгородская и Псковская земли (все — в зависимости от Москвы), а в Северо-Восточной Руси — Тверское и Ярославское княжества. Из трех главных атрибутов зависимости русских земель от Орды (утверждения князей на их столах ханом, выплаты дани и обязанности предоставлять военную помощь) сохранялись к тому времени два — практика выдачи ярлыков на княжение и обязанность платить «выход». С «великого княжения» московские князья были обязаны выплачивать 7000 рублей в год. Русские земли, которые оказались в составе Литовского государства, также продолжали платить дань в Орду. В ситуации, когда после разгрома Орды Тимуром ее фактическим правителем стал эмир Идегей, князь московитов Василий прекратил выплату «выхода». В Москве нормой признавалось положение, когда хан (по-русски царь) обладает реальной властью. При этом прямого конфликта Василий стремился избегать, более того — ордынские войска привлекались в качестве союзников в войнах с Литвой, шедших в 1406–1408 гг. В конце 1408 г. (когда дань не платилась уже 13 лет) Идегей совершил поход на Москву. Взять столицу правителю Орды не удалось, но его войска совершили масштабное разорение владений Василия I. После этого состояние войны между Московским государством и Ордой сохранялось вплоть до свержения Идегея (1411). Приход к власти сыновей Токтамыша изменил ситуацию, и в 1412 г. Василий Дмитриевич даже совершил поездку в Орду. Но с 1414 г., когда Идегей вернулся к власти, конфликт разгорелся вновь: Идегей поддерживал претензии князей суздальского дома на Нижний Новгород, переданный Токтамышем Василию в 1392 г. С гибелью Идегея (1419) и со стабилизацией положения в Орде ко второй половине 1420-х гг. традиционные (даннические) отношения с ней возобновились. Около 1423 г. Василий I, по- видимому, добился от хана Улуг Мухаммеда, изгнанного тогда противниками из Орды и находившегося в Литве у великого князя Витовта, ярлыка на великое княжение для своего сына Василия. В 1431 г. 16-летний московский князь Василий Васильевич и его дядя и соперник Юрий Дмитриевич отправились по собственной инициативе в Орду к хану Улуг Мухаммеду для установления правой стороны в споре. Таким образом, ордынский «царь» по-прежнему рассматривался как законный сюзерен русских князей. С другой стороны, решение хана, подтвердившего в 1432 г. великокняжеский статус Василия, было фактически проигнорировано Юрием, дважды — в 1433 и 1434 гг.- захватывавшим московский престол. Минимум тут был неприемлем князьями. В конце 1430-х гг. фактический раскол Орды на две части — под властью ханов Кичи Мухаммеда и Сеид-Ахмета — привел к изменениям в порядке выплаты дани. В Москве признавали «царями» обоих правителей4. Позднейший документ — ярлык-послание сына Кичи Мухаммеда Ахмата Ивану III (1480) указывает размер требуемой ханом от великого князя дани — 120000 алтын, т. е. 3600 рублей (см. издание ярлыка по наиболее раннему списку: Горский, 2012). Это составляет фактически половину от 7000-го «выхода», которым были обязаны московские князья до начала 1430-х гг. Очевидно, Кичи Мухаммеду и Сеид-Ахмету выплачивали по V полного «выхода», причем после распада орды Сеид-Ахмета (1450-е гг.) дань Кичи Мухаммеду, а позже его сыновьям до прежней, 7000-й не возросла.