Годы троянской войны, её причины и итоги!!! Помогите пожалуйста
История
Годы троянской войны, её причины и итоги!!! Помогите пожалуйста
Ответ(ы):
Гость:
Троянская война была 1200 лет до н.э. Её главной причиной было то, что троянский царевич Парис украл жену Менелая, царя Спарты, Елену, и тот решил отомстить ему и уничтожить Трою. Итог: Троя полностью разрушена, её жители взяты в плен, большинство убито, но и греки понесли большие потери.
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