Длина участка прямоугольной формы равна 84 м ,ширина 28 м.Одна четвёртая часть участка занята петрушкой, а одна шестая часть оставшегося участка укропом. Найди площадь участка, не занятую петрушкой и укропом. и схему или чертеж...

Математика

Длина участка прямоугольной формы равна 84 м ,ширина 28 м.Одна четвёртая часть участка занята петрушкой, а одна шестая часть оставшегося участка укропом. Найди площадь участка, не занятую петрушкой и укропом. и схему или чертеж.срочно!!!!пожалуйста!!

Автор: Гость