Длина участка прямоугольной формы равна 84 м ,ширина 28 м.Одна четвёртая часть участка занята петрушкой, а одна шестая часть оставшегося участка укропом. Найди площадь участка, не занятую петрушкой и укропом. и схему или чертеж...
Математика
Длина участка прямоугольной формы равна 84 м ,ширина 28 м.Одна четвёртая часть участка занята петрушкой, а одна шестая часть оставшегося участка укропом. Найди площадь участка, не занятую петрушкой и укропом. и схему или чертеж.срочно!!!!пожалуйста!!
Ответ(ы):
Гость:
S=a*b S=84*28=2352 м.кв. 2352*1/4=588 м.кв. - часть, занятая петрушкой (2352-588)*1/6=294 м.кв. - часть, занятая укропом 2352-588-294=1470 м.кв. - оставшаяся часть Ответ: 1470 м.кв. свободная площадь
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