Написать программу, которая считает произведение 3 вещественных чисел
Информатика
Написать программу, которая считает произведение 3 вещественных чисел
Ответ(ы):
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Var a,b,c:real; begin readln(a,b,c); writeln(a*b*c); end.
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