Написать программу, которая считает произведение 3 вещественных чисел

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Написать программу, которая считает произведение 3 вещественных чисел
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Гость:
Var a,b,c:real; begin   readln(a,b,c);   writeln(a*b*c); end.
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