Два автомобиля едут по шоссе навстречу друг другу. Скорость одного из них на 10 км/ч меньше скорости другого. Через 2 ч после того как они встретились расстояние стало 260 км. Найти скорости. Решите плииииииз.

Математика

Два автомобиля едут по шоссе навстречу друг другу. Скорость одного из них на 10 км/ч меньше скорости другого. Через 2 ч после того как они встретились расстояние стало 260 км. Найти скорости. Решите плииииииз.

Автор: Гость