Два автомобиля едут по шоссе навстречу друг другу. Скорость одного из них на 10 км/ч меньше скорости другого. Через 2 ч после того как они встретились расстояние стало 260 км. Найти скорости. Решите плииииииз.

Математика
Два автомобиля едут по шоссе навстречу друг другу. Скорость одного из них на 10 км/ч меньше скорости другого. Через 2 ч после того как они встретились расстояние стало 260 км. Найти скорости. Решите плииииииз.
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Х        - скорость 1го авто. х +10 - скорость 2го авто. (х + х +10)*2 = 260 2х + 2х + 20 = 260 4х = 260 - 20 4х = 240 х = 60км/ч - скорость 1го авто. 60 +10 = 70км/ч - скорость 2го авто.
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