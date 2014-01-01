Чем рискует предприниматель?

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Биржа № 25 от 8 Июля 2014Консалтинг 0 Автор: Яна РязановаЧем рискует ИП?Предпринимательская деятельность — одна из наиболее рискованных форм участия граждан в бизнес-процессах. В отличие от других организационно-правовых форм деятельности, предприниматель при крахе бизнеса рискует практически всем своим имуществом. Минимальный набор документов для приобретения статуса ИП, многообразие схем и кажущаяся простота ведения бизнеса привлекают значительное число наших сограждан, которые должны четко знать, чем они рискуют. Более того, проблемы с получением кредитных ресурсов, административная волокита при оформлении различных лицензий, разрешений и согласований уже в процессе деятельности иногда приводят к негативным результатам. Наконец, еще одной опасностью, поджидающей предпринимателя, является юридическая ответственность. Российское законодательство содержит немало норм, на основании которых бизнесмен может быть привлечен к ответственности. Они рассредоточены в самых разных законодательных актах, что делает задачу представить все разнообразие опасностей, поджидающих предпринимателей, крайне сложной. Рассмотрим наиболее часто встречающиеся вопросы, касающиеся ответственности индивидуальных предпринимателей.