От станции отошел поезд и поехал со скоростью 60 км/ч. через 4 часа с той же станцим в противополржном направлении отправился другой поезд со скоростью 70 км/ч. какое растояние будет между поездами через 6 часов после выхода вт...

Математика

От станции отошел поезд и поехал со скоростью 60 км/ч. через 4 часа с той же станцим в противополржном направлении отправился другой поезд со скоростью 70 км/ч. какое растояние будет между поездами через 6 часов после выхода второго поезда?

Автор: Гость