От станции отошел поезд и поехал со скоростью 60 км/ч. через 4 часа с той же станцим в противополржном направлении отправился другой поезд со скоростью 70 км/ч. какое растояние будет между поездами через 6 часов после выхода вт...
Математика
От станции отошел поезд и поехал со скоростью 60 км/ч. через 4 часа с той же станцим в противополржном направлении отправился другой поезд со скоростью 70 км/ч. какое растояние будет между поездами через 6 часов после выхода второго поезда?
Ответ(ы):
Гость:
1) 60км/ч умножить на 4 = 240 км (1 раз ) 2) 70км / ч умножить на 7 =420 км(2 раз)ъ 3) 420-240 = 180(км) ответ :180 км
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