1. Выберите из приведенного перечня растения, для которых основным способом опыле??ия является самоопыление; опыление ветром; опыление насекомыми:1) василек; 2) горох; 3) дуб; 4) ива; 5) картофель; 6) каштан; 7) клен; 8) огурец...

Биология

1. Выберите из приведенного перечня растения, для которых основным способом опыле??ия является самоопыление; опыление ветром; опыление насекомыми:1) василек; 2) горох; 3) дуб; 4) ива; 5) картофель; 6) каштан; 7) клен; 8) огурец; 9) овес; 10) подорожник; 11) подсолнечник; 12) полынь; 13) помидор; 14) рис; 15) росянка; 16) тополь; 17) фиалка.

Автор: Гость