Чем отличались позиции русского окраинского союза и бсг по национальному вопросу?

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Чем отличались позиции русского окраинского союза и бсг по национальному вопросу?
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Гость:
Практически ничем,там только мелочи 
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