Какое время показывают часы?Дам каждому потом баллов за правильный ответ,срочноо! !!
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Какое время показывают часы?Дам каждому потом баллов за правильный ответ,срочноо! !!
Ответ(ы):
Гость:
Сейчас часы показывают ровно 19 часов 12 минут
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