Нужно сделать морфологический разбор слова ЗОЛОТУЮ рыбку
Русский язык
Нужно сделать морфологический разбор слова ЗОЛОТУЮ рыбку
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Золот - корень ую - окончание
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Алгебра
В каких координатных четвертях расположен график функции а)3хвквадрате-5 б)у=(х+2)в ??вадрате в ) у=(х-2)в квадрате +3
Русский язык
Математика
ПОМОГИТЕ РЕШИТЬ ЗАДАЧУ ПОЖАЛУЙСТА! Ұста үш күнде 184 бөлшек даярлады. Ол бірінші кү??і екінші күнге қарағанда 2 есе артық, ал үшінші күнге қарағанд...