Нужно сделать морфологический разбор слова ЗОЛОТУЮ рыбку

Русский язык
Нужно сделать морфологический разбор слова ЗОЛОТУЮ рыбку
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Золот - корень ую - окончание
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Алгебра
В каких координатных четвертях расположен график функции а)3хвквадрате-5 б)у=(х+2)в ??вадрате в ) у=(х-2)в квадрате +3
Ответить
Русский язык
Плиз помогите с заданьем номер 99
Ответить
Математика
ПОМОГИТЕ РЕШИТЬ ЗАДАЧУ ПОЖАЛУЙСТА! Ұста үш күнде 184 бөлшек даярлады. Ол бірінші кү??і екінші күнге қарағанда 2 есе артық, ал үшінші күнге қарағанд...
Ответить
Биология
Какая форма тела у ресничных червей?
Ответить
Математика
ВЫЧИСЛИТЕ ПРЕДСТАВЛЯЯ ДЕЛИМОЕ В ВИДЕ СУММЫ НАИБОЛЕЕ УДОБНЫМ ДЛЯ ВАС СПОСОБОМ СДЕ??АЙТЕ ПРОВЕРКУ 42:3 42:3(40+2):3=........<br />
Ответить