Плиз помогите с заданьем номер 99

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Плиз помогите с заданьем номер 99
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Гость:
Тема- 1 предл , мысль - послед. предл
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