Плиз помогите с заданьем номер 99
Русский язык
Плиз помогите с заданьем номер 99
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Тема- 1 предл , мысль - послед. предл
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
ПОМОГИТЕ РЕШИТЬ ЗАДАЧУ ПОЖАЛУЙСТА! Ұста үш күнде 184 бөлшек даярлады. Ол бірінші кү??і екінші күнге қарағанда 2 есе артық, ал үшінші күнге қарағанд...
Математика
ВЫЧИСЛИТЕ ПРЕДСТАВЛЯЯ ДЕЛИМОЕ В ВИДЕ СУММЫ НАИБОЛЕЕ УДОБНЫМ ДЛЯ ВАС СПОСОБОМ СДЕ??АЙТЕ ПРОВЕРКУ 42:3 42:3(40+2):3=........<br />
Математика