Нужно сочинение по русскому языку на тему "сотвори себя сам"

Гость: Гость:

Однажды ночью,лежа в постели,я задумался а что если я бы мог сотворить себя сам? всю ночь без сна я лежал и думал: "Как же все таки было хорошо,так как любой человек не идеал,а тут взял и сотворил себя сам! но все же что то вдруг встревожило меня,а вдруг если бы мы так умели,то тогда какой интерес к жизни? ведь суть та и заключается в том,что каждый из нас должен исправлять себя учиться этому,смотреть свои ошибки и радоваться сделанному.долго я лежал и думал, вроде так хорошо,а так плохо подумал я подумал и решил что лучше сотворить свой мирок внутри себя самому,так как привычки можно и оставить!скажу я тебе честно,мой друг,лучше сотвори себя сам,ведь какой бы ты не был плохой,все равно лучше сотворить. себя самому! я конечно не знаю правильно или нет просто как то тему ты не ясно веразил!)!!!