Помогите пожалуйста ответить на вопросы литературного чтения Р.Н.Бунеев,Е.В.Бунеева 4 класс 2 часть путешествие одиннадцатое Юрий Олеша из книги lt;Три толстякаgt;кукла с хорошим аппетитом. 1.Вы,конечно,почуствовали удивительн...

Литература

Помогите пожалуйста ответить на вопросы литературного чтения Р.Н.Бунеев,Е.В.Бунеева 4 класс 2 часть путешествие одиннадцатое Юрий Олеша из книги lt;Три толстякаgt;кукла с хорошим аппетитом. 1.Вы,конечно,почуствовали удивительный талант Олеши-сказочника.Какие слова и краскион находит для описания свох героев? 2.Что вы можете сказать о характерах героев на основании прочитанной главы? 3.Какиеlt;простые высокие истиныgt;хотел внушить свом читатем автор? 4.Если вам понравилась сказкаэта сказка,расскажите,чем именно. 5.Прочитайте отрывок из уже знакомой вам lt;Книжки про книжкиgt;Бориса Галанова.Какие особенности сказки lt;Три толстякаgt; видит автор.

Автор: Гость