Проверочное слово -это в котором проверяема буква находится перед ...звуком или не??арных звонким согласным звуком(...)
Русский язык
Проверочное слово -это в котором проверяема буква находится перед ...звуком или не??арных звонким согласным звуком(...)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ну смотри, лес- лесник, спеееешить- спешка
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Українська мова
Русский язык
Разбейте словосочетания на несколько других:спрятался в тёмном шкафу, умчался пр??чь от рощи,боевое знамя героического полка,полное ведро родниково...
Қазақ тiлi