Периметр прямоугольника12см.Найди площадь прямоугольника если его длина 4 см

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Периметр прямоугольника складывается из 6 сторон квадрата, поэтому его сторона равна 12: 6=2 (см) . Тогда площадь квадрата будет равна 2*2 =4(см²), а площадь прямоугольника 4*2=8 (см²).