Докажите,что эти пары слов-однокоренные: У НИХ ОДИНАКОВЫЙ КОРЕНЬ, выделенный жир звонить-звон,хитрить-хитрость,горевать-горе,кормить-корм,просить-просьба,зеленеть-зелень,свистеть-свист.встречать-встреча.

Русский язык

Докажите,что эти пары слов-однокоренные: У НИХ ОДИНАКОВЫЙ КОРЕНЬ, выделенный жир звонить-звон,хитрить-хитрость,горевать-горе,кормить-корм,просить-просьба,зеленеть-зелень,свистеть-свист.встречать-встреча.

Автор: Гость