Докажите,что эти пары слов-однокоренные: У НИХ ОДИНАКОВЫЙ КОРЕНЬ, выделенный жир звонить-звон,хитрить-хитрость,горевать-горе,кормить-корм,просить-просьба,зеленеть-зелень,свистеть-свист.встречать-встреча.
Русский язык
Докажите,что эти пары слов-однокоренные: У НИХ ОДИНАКОВЫЙ КОРЕНЬ, выделенный жир звонить-звон,хитрить-хитрость,горевать-горе,кормить-корм,просить-просьба,зеленеть-зелень,свистеть-свист.встречать-встреча.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Звон хитр горе корм прос зелен свист встреч это корни их
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