Запиши самые интересные, по твоему мнению, особенности этих стран:Япония, Китай,Дания
Окружающий мир
Запиши самые интересные, по твоему мнению, особенности этих стран:Япония, Китай,Дания
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В японии есть очень много всяких прикольных штук прикольные шоу вещи всякие они изабритают куче всего каждый день и язык у них не простой
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