Определите тип климата лето преобладают умеренные воздушные массы с западными ветрами а зимой арктические с северо-восточными ветрами. Осадков выпадает мало. Средняя температура июля от +8 до +12 градусов а января от -32 до -24...

География

Определите тип климата лето преобладают умеренные воздушные массы с западными ветрами а зимой арктические с северо-восточными ветрами. Осадков выпадает мало. Средняя температура июля от +8 до +12 градусов а января от -32 до -24 градусов

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