Один трубоукладчик уложил 192 м труб за 24 ч работы, другой уложил 220 м труб за 20 ч ра??оты. Какова производительность каждого трубоукладчика? Чтобы уложить 190 м труб, оба трубоукладчика запустили одновременно с двух концо...
Математика
Один трубоукладчик уложил 192 м труб за 24 ч работы, другой уложил 220 м труб за 20 ч ра??оты. Какова производительность каждого трубоукладчика? Чтобы уложить 190 м труб, оба трубоукладчика запустили одновременно с двух концов участка. Через сколько часов они закончат работу?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)220:20=11 2)192:24=8 3)8+11=19 4)190:19=10 Ответ:за 10 часов!
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