Один трубоукладчик уложил 192 м труб за 24 ч работы, другой уложил 220 м труб за 20 ч ра??оты. Какова производительность каждого трубоукладчика? Чтобы уложить 190 м труб, оба трубоукладчика запустили одновременно с двух концо...

Математика

Один трубоукладчик уложил 192 м труб за 24 ч работы, другой уложил 220 м труб за 20 ч ра??оты. Какова производительность каждого трубоукладчика? Чтобы уложить 190 м труб, оба трубоукладчика запустили одновременно с двух концов участка. Через сколько часов они закончат работу?

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