Назовите органы дыхания двустворчатых моллюсков, обитающих в воде.
Биология
Назовите органы дыхания двустворчатых моллюсков, обитающих в воде.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Орган дыхание это жабры расположен по бокам.
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