Нужно сочинение по теме трава (хоть цветок) нужно срочно с вступлением дам 20 балл??в
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Нужно сочинение по теме трава (хоть цветок) нужно срочно с вступлением дам 20 балл??в
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Для того чтобы люди радовались жизни, научились видеть красоту и ценили каждое мгновение природа подарила нам цветы. Нежные, ароматные, беззащитные и наполненные легкостью тонких лепестков, цветущие растения смотрят на нас с клумб и оранжерей, дарят положительные эмоции в любую погоду и время года.Цветы – это глаза природы – фиолетовые бархатные фиалки, синие колокольчики, голубые незабудки и маленькие звездочки-ромашки с белыми ресничками поднимают свои головки к солнцу, радуясь теплу и свету. Каждый раз, когда видишь гордые лилии или царственные розы, не можешь не удивляться, насколько совершенными могут быть растения, какие они разные и по-своему прекрасны: яркостью цвета, элегантностью бутонов и чудом распускающихся лепестков.Первые цветы всегда приносят с собой весточку о приближающейся весне. Хрупкие и полупрозрачные подснежники пробиваются из-под снега и наступает оттепель, лес оживает от солнечных лучей, играющих на полянах, в садах и огородах. Затем появляются желтые и голубые крокусы, напоминающие своей формой миниатюрные тюльпаны. Они похожи на самоцветы, рассыпанные по чернеющей земле, между камнями и около старых пней, где, возможно, пережидают зиму ворчливые гномы.Ранней весной природа нам дарит кусочек ярко-голубого неба, когда расцветают крохотные гиацинты, и осколки солнца, о котором напоминают желтые шапки одуванчиков. Белые ландыши, скрытые огромными сочно-зелеными листами, появляются уже в начале мая, и это самые долгожданные весенние цветы, букетики которых мы с удовольствием дарим своим друзьям и близким людям, когда счастливы и хотим поделиться хорошим настроением.Цветы - лучший подарок и изысканный комплимент. Даже один цветок - это знак внимания, симпатии или любви, а целый букет - выражение дружеского участия, уважения и заботы. Много веков назад существовал цветочный язык, в котором каждый цветок имел свое значение. Красивым женщинам дарили розы и лилии, молодым девушкам - колокольчики и ромашки, пожилым дамам предназначались букеты из гвоздик, пионов или хризантем.Современные флористы умеют собирать из разных цветов потрясающие композиции, которые мы преподносим в самые торжественные и праздничные моменты близким людям и друзьям. С помощью красивого букета мы выражаем свое хорошее отношение, дарим радость и когда не получается найти подходящие слова, чтобы рассказать о своих чувствах и эмоциях, на помощь всегда приходят нежные и благоухающие цветы.
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