Нужно составить 4 предложения по этим схемам это 5 класс [- =]. это подлежащее и сказуемое [ ],(что). [ ],и [ ]. [ ],[ ]

Гость: Гость:

1) Маша получила пятёрку, а Серёжа получил 4-ку. 2) Маша рисовала картины, и иногда она шила платья. 3) Солнце ушло, и похолодало. 4) Антон весь день готовился к контрольной работе, но Аня всё равно написала лучше него.