Нужно составить 4 предложения по этим схемам это 5 класс [- =]. это подлежащее и сказуемое [ ],(что). [ ],и [ ]. [ ],[ ]

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Нужно составить 4 предложения по этим схемам это 5 класс [- =]. это подлежащее и сказуемое [ ],(что). [ ],и [ ]. [ ],[ ]
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) Маша получила пятёрку, а Серёжа получил 4-ку.  2) Маша рисовала картины, и иногда она шила платья.  3) Солнце ушло, и похолодало. 4) Антон весь день готовился к контрольной работе, но Аня  всё равно написала лучше него. 
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