Внешняя политика Русско- японская война 1904 1905гг. 1.причины войны? 2.основные виды войны 1.дата 2.события.3.итог (таблица) 3.итоги войны? помогите пожалуйста

История
Внешняя политика Русско- японская война 1904 1905гг. 1.причины войны? 2.основные виды войны 1.дата 2.события.3.итог (таблица) 3.итоги войны? помогите пожалуйста
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Основными причинами начала русско-японской войны были: - попытка захвата внешних рынков для развивающейся отечественной экономики; - столкновение российских и японских интересов на Дальнем Востоке; - стремление к обогащению богатствами Кореи и Китая России и Японии; - российская имперская экспансия на Восток; - желание царского правительства отвлечь народ от революционных выступлений.
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