Тележка массой 0,8 кг столкнулась с другой тележкой. определить массу второй тележ??и если изменения скорости при столкновении в 2 раза меньше изменение скорости первой тележки.1)0,8 кг.2)1 кг.3)0,4 кг.4)1,6 кг. Помогите пожалу...

Физика
Тележка массой 0,8 кг столкнулась с другой тележкой. определить массу второй тележ??и если изменения скорости при столкновении в 2 раза меньше изменение скорости первой тележки.1)0,8 кг.2)1 кг.3)0,4 кг.4)1,6 кг. Помогите пожалуйста
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Армагеддон будет и мы все умрем
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