Тележка массой 0,8 кг столкнулась с другой тележкой. определить массу второй тележ??и если изменения скорости при столкновении в 2 раза меньше изменение скорости первой тележки.1)0,8 кг.2)1 кг.3)0,4 кг.4)1,6 кг. Помогите пожалу...

Физика

Тележка массой 0,8 кг столкнулась с другой тележкой. определить массу второй тележ??и если изменения скорости при столкновении в 2 раза меньше изменение скорости первой тележки.1)0,8 кг.2)1 кг.3)0,4 кг.4)1,6 кг. Помогите пожалуйста

Автор: Гость