Известно что периметр прямоугольника равен 7834 мм одна из сторон меньше другой на 163 мм,Найдите стороны прямоугольника
Математика
Известно что периметр прямоугольника равен 7834 мм одна из сторон меньше другой на 163 мм,Найдите стороны прямоугольника
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
7834--163=7791 P=7834+163+7834+163= сам посчитаешь
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