Какие бывают масла? (типо подсолнечные и т.д)

Биология
Какие бывают масла? (типо подсолнечные и т.д)
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Да любые. В магазе посмотри эфирные масла, они на любой вкус и цвет. Апельсин, роза, кедр, что хочешь... Из пищевых подсолнечное, оливковое, рапсовое, кукурузное, льняное, тоже куча их..
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