Составь выражение и вычисли его значение из суммы 362 и 526 вычесть 270 разности 900456 прибавить 305 из разности 457 и 96 вычесть разность 801 и 795
Математика
Составь выражение и вычисли его значение из суммы 362 и 526 вычесть 270 разности 900456 прибавить 305 из разности 457 и 96 вычесть разность 801 и 795
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) (362+526)-270=619 2)(900-456)+305=749 3)(457-96)-(801-795)=355
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