Составь выражение и вычисли его значение из суммы 362 и 526 вычесть 270 разности 900456 прибавить 305 из разности 457 и 96 вычесть разность 801 и 795

Математика

Составь выражение и вычисли его значение из суммы 362 и 526 вычесть 270 разности 900456 прибавить 305 из разности 457 и 96 вычесть разность 801 и 795

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