Характеристика области умеренно континентальной климата (умеренного пляса)

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Умеренный континентальный климат формируется только в Северном полушарии. В Евразии этот климат характерен как для востока Франции, так и для восточных горных хребтов Якутии и Магаданской области. Наиболее ярко он выражен в Сибири и Забайкалье. В Северной Америке горные хребты Кордильер отделяют узкое западное побережье с морским климатом от внутриматсриковых районов с континентальным климатом. В отличие от Северной Америки Европа открыта для свободного проникновения морского воздуха с Атлантического океана. Этому способствует не только господствующий в умеренных широтах перенос воздушных масс с запада, но и равнинный рельеф, сильная изрезанность побережий и глубоко вдающиеся в сушу Балтийское и Северное моря, их проливы и заливы. По мере продвижения атлантического воздуха в глубь материка он превращается в континентальный, и климат становится суровее. В январе температура: в Берлине 0°, в Варшаве -3°, в Москве -1 Г, в Новосибирске -19°С. В зимние месяцы происходит остывание земной поверхности и воздуха, что является причиной образования Азиатского (Сибирского) антициклона, когда воздух охлаждается в среднем до -30, -40°С. Азиатский антициклон охватывает всю Восточную и Западную Сибирь, Монголию и Казахстан, а временами распространяется на юго-восточную Европу, поэтому даже в Бухаресте температура воздуха в январе равна -3°С, т. е. как в Варшаве, которая расположена на 1000 км севернее.