Решите пожалуйста уравнение 2 1/5 * x + 4/5=1
Математика
Решите пожалуйста уравнение 2 1/5 * x + 4/5=1
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2 1/5*х + 4/5 = 1 2 1/5*х = 1 - 4/5 2 1/5*х = 5/5 - 4/5 2 1/5*х = 1/5 2*5+1/5*х = 1/5 11/5*х = 1/5 х = 1/5 * 5/11 х = 1/11
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