СОСТАВИТЬ 3 ПРЕДЛОЖЕНИЯ НА КАЗАХСКОМ ПРО ЦВЕТА РОЗОВЫЙ,ОРАНЖЕВЫЙ,ГОЛУБОЙ И ФЕОЛЕТОВЫЙ

Қазақ тiлi
СОСТАВИТЬ 3 ПРЕДЛОЖЕНИЯ НА КАЗАХСКОМ ПРО ЦВЕТА РОЗОВЫЙ,ОРАНЖЕВЫЙ,ГОЛУБОЙ И ФЕОЛЕТОВЫЙ
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Менің сіңілім қызғылт түсті киімдерді ұнатады! Дүкендердегі ең сүйікті жемісім сарғылт түсті болып келеді. Менің əкем көк түсті көлік алғысы келетінін айтты! Менің күлгін түсті су жаңа сөмкем бар.
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