Выделить в стихотворении Лермонтова Уварова средства художественной выразитель??ости (эпитеты, сравнение, метафоры, олицетворении).
Литература
Выделить в стихотворении Лермонтова Уварова средства художественной выразитель??ости (эпитеты, сравнение, метафоры, олицетворении).
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Не привыкли в свете жить-метафора!Так как само собой не кто в Свете жить не будет! Себя заставили любить,метафора,так как показываются эгоизм,самолюбие,к чему это я,да к тому что заставить себя любить самого себя не возможно, давно отучился (2 года назад не помня) Извини!
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