В каких единицах измеряют скорость? С помощью какого прибора?
Математика
В каких единицах измеряют скорость? С помощью какого прибора?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Тут рассматривают два способа скорости 1) в физике м/с 2)в математике км/ч
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