РЕБЯТАА!ПОМАГИТЕ!ВТОРОЙ РАЗ ПУБЛИКУЮ! на сайте 4 сериала . 30 % всех серий составляют 19 серий.Сколько всего серий на сайте?Сколько серий составляют 5%?

Математика

РЕБЯТАА!ПОМАГИТЕ!ВТОРОЙ РАЗ ПУБЛИКУЮ! на сайте 4 сериала . 30 % всех серий составляют 19 серий.Сколько всего серий на сайте?Сколько серий составляют 5%?

Автор: Гость