РЕБЯТАА!ПОМАГИТЕ!ВТОРОЙ РАЗ ПУБЛИКУЮ! на сайте 4 сериала . 30 % всех серий составляют 19 серий.Сколько всего серий на сайте?Сколько серий составляют 5%?
Математика
РЕБЯТАА!ПОМАГИТЕ!ВТОРОЙ РАЗ ПУБЛИКУЮ! на сайте 4 сериала . 30 % всех серий составляют 19 серий.Сколько всего серий на сайте?Сколько серий составляют 5%?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
30%=19 5%=? 100%=4 1 сериал 25 серий 100%:100=1 5•1=5 серий
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