Назовите существительные общего рода с положительной оценкой. Ребяяят срочно надо!!!! Пж помогите
Русский язык
Назовите существительные общего рода с положительной оценкой. Ребяяят срочно надо!!!! Пж помогите
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
существительные общего рода с положительной оценкой - молодчина,
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