Как проверить букву ш в слове гнездышко

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Как проверить букву ш в слове гнездышко
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Нельзя проверить ты же не говоришь гнездыжко
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