Пожалуйсто помогите продолжите предложения 1. Наступила ранняя осень ,а .............. 2.??оре бушует ,а............. 3.Над горой парил берут , а ................
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Пожалуйсто помогите продолжите предложения 1. Наступила ранняя осень ,а .............. 2.??оре бушует ,а............. 3.Над горой парил берут , а ................
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)наступила ранняя осень,а на деревьях еще есть зеленые листья. 2)море бушует,а дождь никак не прекратится. 3)над горой парил беркут, а на пастбище около горы паслись козы.
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