"ручья" проверить ь. спасибо.
Русский язык
"ручья" проверить ь. спасибо.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Нет чего - ручья. Разделительный мягкий знак.
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