Внутри прямоугольника со сторонами 5 см и 6 см вырезали квадрат со стороной 2 см найди площадь получившийся фигуры начерти данную фигуру

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Площадь получившейся фигуры 26см².. поскольку площадь самого прямоугольника = 5х6см=30см², а вырезали квадрат со со сторонами 2см, площадь которого получается равной 4см² (2х2см).. а площать получившейся фигуры получаем отняв от площади прямоугольника (30см²) площадь вырезанной фигуры (4см²) получаем : 30-4=26см²