Сочинение на тему "Учитель моей жизни"

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Учитель моей жизни. Если честно, то математика – это не самый любимый мой предмет. Или был не самый любимый предмет… Решение математических задач всегда требовало значительных усилий и не доставляло мне большого удовольствия. Но недавно один человек – мой учитель математики – преподнес мне прекрасный урок! Мой учитель помогал мне, тратил свое свободное время и очень искренне поддерживал меня в стремлении лучше изучить предмет. Разве можно не уважать и подвести такого учителя! Вот урок настоящих человеческих качеств. Конечно, мой учитель математики не исключение. Мы познаем литературу, историю и многие другие предметы через призму замечательных человеческих качеств наших учителей. И, может быть, это важнее, чем просто знать литературу или историю. «Самым важным явлением в школе, самым поучительным предметом, самым живым примером для ученика является сам учитель». (А. Дистервег.) Учитель Моей Жизни – это собирательный идеальный образ. Фрагменты этого образа составляют не только школьные учителя, но и наши родные, друзья, книги, картины, природа, то есть - сама жизнь! Но все же школьный учитель – это особенный человек. Каждый учитель дает мне не только знания по своему предмету, но и учит меня ориентироваться в разных сферах жизни, постоянно открывая что-то новое, не всегда дающееся легко. Но я верю, что мне это когда-нибудь пригодится. Быть учителем – очень ответственная задача. Мне кажется, что каждый преподаватель хочет, чтобы именно его ученик добился больших успехов в изучении его предмета и даже превзошёл своего учителя. Тогда для него это будет самым лучшим подарком, потому что педагог сумел научить всему, что умеет сам. «Вся гордость учителя в учениках, в росте посеянных им семян». (Дмитрий Менделеев) Нам не хватает мудрости, чтобы учиться, просто наблюдая за работой учителя, общаясь с ним. Едва ли это не самое важное, ведь каждый учитель – прежде всего человек со своим жизненным опытом. Один учитель показывает пример сдержанности, другой - трудолюбия, третий – помогает отделить главное от второстепенного и правильно находить выход из трудных ситуаций. Нужно только постараться услышать, правильно воспринять то, что он хочет до нас донести, чему хочет научить. А еще я должна научиться принимать самостоятельные решения. И это действительно здорово, что меня окружают учителя, способные мне в этом помочь: в выборе профессии, в формировании круга интересов, в определении жизненного пути. Каждый из моих учителей вносит в это свой вклад: иногда очевидный, иногда незаметный, но всегда несомненный. В нашей жизни было и будет ещё много учителей. У каждого из них свои достоинства. Только в сравнении мы понимаем, что каждый человек может работать учителем, но далеко не каждый может БЫТЬ учителем. Ведь такая работа является именно призванием потому, что она очень сложна. «Чтобы быть хорошим преподавателем, нужно любить то, что преподаешь, и любить тех, кому преподаешь». (В. Ключевский). Нас трудно любить. Иногда мы бываем жестокими, иногда равнодушными, иногда мы протестуем. Но ничего не бывает зря. Мы все поймем, когда повзрослеем. Я точно знаю, что моя школьная жизнь, мои школьные учителя будут часто вспоминаться в различных ситуациях моей взрослой жизни. И в этом главная заслуга Учителя Моей Жизни.