У щенят и утят вместе 44 ноги и 17 голов сколько утят и щенят
Математика
У щенят и утят вместе 44 ноги и 17 голов сколько утят и щенят
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Всего их 17 штук, вместе. Если у них по 2 ноги, то потратили 34 ноги из 44. Осталось 10 ног. Добавим некоторым еще по 2 ноги 10:2=5. Значит, 5 щенят и 17-5=12 утят. Проверим 5*4+12*2=20+24=44. Ответ 5 щенят и 12 утят
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Внутри прямоугольника со сторонами 5 см и 6 см вырезали квадрат со стороной 2 см найди площадь получившийся фигуры начерти данную фигуру
Математика
За рубашку и галстук папа заплатил 200 р. Рубашка дороже галстука в 4 раза. Сколько с??оит галстук? Решите пожалуйста уравнением)
Математика