У щенят и утят вместе 44 ноги и 17 голов сколько утят и щенят

Гость: Гость:

Всего их 17 штук, вместе. Если у них по 2 ноги, то потратили 34 ноги из 44. Осталось 10 ног. Добавим некоторым еще по 2 ноги 10:2=5. Значит, 5 щенят и 17-5=12 утят. Проверим 5*4+12*2=20+24=44. Ответ 5 щенят и 12 утят