Портниха сшила 5 платьев на отделку каждого платья необходимо 3 дециметров тесьмы на отделку блузки портниха израсходовано еще 4 дециметра 8 сколько дециметров тесьмы потребовалось на отделку платья и блузки вместе
Математика
Портниха сшила 5 платьев на отделку каждого платья необходимо 3 дециметров тесьмы на отделку блузки портниха израсходовано еще 4 дециметра 8 сколько дециметров тесьмы потребовалось на отделку платья и блузки вместе
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Платьев-5шт. по 3дм Блузки-8шт. по 4дм Всего-? 1)3×5=15(дм)-сшила портниха платьев 2)4×8=32(дм)-сшила портниха блузки 3)32+15=47(дм)-всего Ответ: 47дм тесьмы потребовалось на отделку платья и блузки вместе
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