Портниха сшила 5 платьев на отделку каждого платья необходимо 3 дециметров тесьмы на отделку блузки портниха израсходовано еще 4 дециметра 8 сколько дециметров тесьмы потребовалось на отделку платья и блузки вместе

Математика

Портниха сшила 5 платьев на отделку каждого платья необходимо 3 дециметров тесьмы на отделку блузки портниха израсходовано еще 4 дециметра 8 сколько дециметров тесьмы потребовалось на отделку платья и блузки вместе

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