Школьный бассейн наполняется через первую трубу за 5 ч, а через вторую - за 7 ч. Каку?? часть бассейна останется наполнить после совместной работы обеих труб в течение 2 часов.
Математика
Школьный бассейн наполняется через первую трубу за 5 ч, а через вторую - за 7 ч. Каку?? часть бассейна останется наполнить после совместной работы обеих труб в течение 2 часов.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
За 1 час первая труба наполняет бассейн на 1/5, вторая - на 1/7, вместе: 1/5+1/7=12/35. Тогда за два часа бассейн заполнится на 24/35. Останется заполнить 1-24/35=11/35
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