Школьный бассейн наполняется через первую трубу за 5 ч, а через вторую - за 7 ч. Каку?? часть бассейна останется наполнить после совместной работы обеих труб в течение 2 часов.

Математика

Школьный бассейн наполняется через первую трубу за 5 ч, а через вторую - за 7 ч. Каку?? часть бассейна останется наполнить после совместной работы обеих труб в течение 2 часов.

Автор: Гость