Пользуясь распределительным свойством умножения , упростите выражения и найдите его значения 4а+36а-8а+3а, если а=6 следуйшее действие 52b-7b-6b+b, если b=6 и последнее 14m+m+17m-9m, если m=30 выполните плиз!!

Математика

Пользуясь распределительным свойством умножения , упростите выражения и найдите его значения 4а+36а-8а+3а, если а=6 следуйшее действие 52b-7b-6b+b, если b=6 и последнее 14m+m+17m-9m, если m=30 выполните плиз!!

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