Как проверить букву С в слове иСпользованы
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Как проверить букву С в слове иСпользованы
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В приставке пишется буква С , потому что после приставки стоит глухая согласная
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