Сочинение на тему сомневающиеся герои чехова

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За основу своего сочинения я возьму рассказ Антона Павловича Чехова "О любви". Что такое любовь? Часто люди имеют пристрастие к вопросом, остающимся без решения, но все есть ответ на этот вопрос. Любовь — чувство, свойственное человеку, глубокая привязанность к другому человеку или объекту, чувство глубокой симпатии. Наш главный герой в рассказе "О любви" поведал нам свою историю своей запретной любви, в которой было много сомнений и неуверенности, ведь он питал чувства к замужней даме Анне Алексеевне. Его дух витал около ее, он постоянно наблюдал за ней, когда являлся в гости к ее мужу Дмитрию. Луганович - это добряк, один из тех простодушных людей, которые крепко держатся мнения, что раз человек попал под суд, то, значит, он виноват, и что выражать сомнение в правильности приговора можно не иначе, как в законном порядке, на бумаге, но никак не за обедом и не в частном разговоре. Шли годы и Алехин все вздыхал по Анне, между тем у Анны и Дмитрия уже было двое детей. Дети тоже полюбили главного героя. Но в последние годы Анна Алексеевна все чаще стала уезжать то к матери, то к сестре. Провожая, Анну Алексеевну в последний раз на поезд Алехин осмелился поцеловать в последний раз. Он долго горевал по поводу уезда своей возлюбленной. Она тоже любила Алехина, но все же дама была с хорошим воспитанием при семье и она не осмелилась сбежать с ним. Да, действительно, в моем произведении Алехин сомневающийся герой, который сомневался по поводу чувств.