Нужно срочно сочинение по русскому языку тема весна.

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"Весна" Потекли первые воды. Начали таить сосульки. Пришла настоящая весна! Медведь выбрался из своей берлоги и пошёл искать себе добычу. В лесу послышалось пение жаворонков и ласточек. День за днём всё процветало. И наконец появился первый подснежник. За ним появилось много других. Берёзки одели свои наряды. И зима отдала все свои владения весне!