Нужно срочно сочинение по русскому языку тема весна.

Русский язык
Нужно срочно сочинение по русскому языку тема весна.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
                                             "Весна"             Потекли первые воды. Начали таить сосульки. Пришла настоящая весна!             Медведь выбрался из своей берлоги и пошёл искать себе добычу. В лесу послышалось пение жаворонков и ласточек.             День за днём всё процветало. И наконец появился первый подснежник. За ним появилось много других. Берёзки одели свои наряды. И зима отдала все свои владения весне!
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